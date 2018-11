Marisela de Montecristo: La Miss El Salvador que emigró en busca del sueño americano

Marisela de Montecristo, Nuestra Belleza Latina 2013 y Miss Universo El Salvador 2018, nos abrió su corazón para revelarnos íntimos detalles sobre cómo vivió en carne propia en fenómeno de la migración, un tema que actualmente resuena con fuerza debido a las diferentes caravanas de compatriotas que han partido en diversas fechas hacia Estados Unidos.

La espigada salvadoreña de 1.75 metros de estatura recuerda su infancia en este video y lo duro que fue para ella separarse de su madre a los tres años.

"Nací en un lugar cerca de Olocuilta (La Paz); yo no tenía juguetes porque mi familia era bastante pobre, cuando estaba acá yo no tenía a mi mamá porque nos tuvo que dejar, yo tenía tres o cuatro años. Ella se fue (a Estados Unidos) para buscarnos un futuro mejor, me tocó (vivir) una infancia bastante dura", afirma la beldad quien este 2018 representará a El Salvador en el concurso de belleza Miss Universo.

Ser una 'Miss' no fue su sueño de pequeña, pues De Montecristo asegura que quería ser doctora, graduarse de dentista. "Quería tener mi futuro asegurado a través de esa profesión. Ya de grande el camino me llevó por otro lado"; entre los 16 y 17 años se le despertó el deseo por participar en certámenes y un día ser coronada como reina de belleza.

Partida

El momento de dejar atrás su país afirma que fue duro, así como lo es para muchos de los compatriotas que día con día emigran por un mejor futuro.

"Dejar el país me dolió bastante porque aunque no lo tenía todo, si cuesta dejar donde naciste, tu hogar, tus costumbres, tu escuela, tus amigos", también recuerda que su madre le decía: "ahora sí les va a cambiar la vida, ahora sí van a tener la vida que siempre han querido".

Para ella dejar El Salvador fue un cambio tan drástico para su futuro. "Si mi mamá no hubiera tenido la voluntad de irse, de pronto yo no sería la persona que soy hoy en día. Por siempre voy a estar agradecida con mi mamá por habernos dado ese privilegio, ese sueño, ese cambio de vida".