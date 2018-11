Millie Bobby Brown baila como las Spice Girls y causa revuelo en Instagram

No solo Adele ha reaccionado ante el regreso de las Spice Girls, también Millie Bobby Brown parece estar emocionada con el retorno del grupo a los escenarios. La protagonista de “Stranger Things” publicó un video en el que aparece bailando “Spice Up Your Life” al lado de unas amigas en la puerta de su casa.

El talento de la actriz de Netflix fue celebrado por sus seguidores en Instragram, pues a sus 14 años conoce muy bien a las Spice Girls, lo que le valió obtener más de un un millón de “me gusta” y muchos elogios.

Tal parece que el regreso de las Spice Girls a los escenarios (aunque sin Victoria Beckham) tiene muy emocionados a todos sus fanáticos y muchas celebridades han mostrado su alegría en redes sociales ante la noticia.