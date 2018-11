Las Spice Girls regresan a los escenarios, pero con una integrante menos

Según la grabación, en la que las artistas simulan estar presentando un informativo en directo, las Spice Girls darán varios conciertos en el Reino Unido en junio de 2019. Medios británicos ya habían especulado el fin de semana con un posible regreso.

Mec C, Geri Halliwell, Emma Bunton y Mel B volverán a pisar juntas los escenarios. No las acompañará Victoria Beckham, esposa del ex futbolista británico David Beckham, que, según varios medios, prefiere centrarse en su marca de moda. La cantante de 29 años Jess Glynne sustituirá a Victoria y actuará como invitada especial.

Los grandes temas del grupo se remontan a más de 20 años. Con canciones como "Wannabe", "Spice Up Your Life" y "Viva Forver" conquistaron las listas de éxitos en todo el mundo en un momento en el que Reino Unido renovaba su fama como fábrica de tendencias con el eslogan "Cool Britannia".

Las Spice Girls están consideradas la exportación musical más exitosa del país desde los Beatles. Su última gran aparición tuvo lugar en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.