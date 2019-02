Diseñadores y modelos lloran la muerte de Karl Lagerfeld

Los mensajes de pesar por el deceso del director creativo de Chanel, Karl Lagerfeld, apodado "el kaiser", se suceden en las redes sociales, especialmente en Instagram y Twitter, donde dos hashtag (etiquetas): #KarlLagerfeld y #Chanel- están entre las diez tendencias del día.

RELACIONADO: Karl Lagarfeld: muere a los 85 años el diseñador que revitalizó Chanel

RELACIONADO: Preocupa ausencia de Karl Lagerfeld en desfile de Chanel

Stella McCartney

"Este es un día realmente triste. Decir que conocí a este hombre amable que cambió la forma en la que todos miramos el mundo, es un honor. Mi corazón está con sus seres queridos y con todos los que sintieron su delicado y espectacular toque en una industria que está llena de personajes (...) Un verdadero icono que será echado de menos durante muchos, muchos años (...) Gracias Karl por toda la belleza y por ver el mundo a través de tus icónicas gafas con una visión única".

Valentino

"Karl, mi amigo ... ¡Siempre serás para mí el joven sonriente y lleno de vida! ¡Estoy tan triste y las palabras no pueden expresar mi dolor! Te amo mi amigo ...adiós..".

Alejandro Gómez Palomo, director creativo de Palomo Spain, dijo a Efe que Lagerfeld ha sido uno de sus "grandes referentes" junto a Yves Saint Laurent, Christian Lacroix o John Galiano. "Pertenece a una generación de diseñadores que casi ya no existen, multidisciplinares, capaces de hacer de todo, diseño, fotografía, dirección artística... Era un hombre del renacimiento en nuestra época, un ejemplo a seguir para todos los que nos dedicamos a la moda, un caso a estudiar, pertenece a la historia reciente de la moda".

Donatella Versace

"Karl, tu genio tocó muchas vidas, especialmente la de Gianni y la mía. Nunca olvidaremos tu increíble talento y tu inspiración infinita. Siempre aprenderemos de ti".

RELACIONADO: Chanel convierte un París nevado en una villa italiana para la Alta Costura

Victoria Beckham

"Estoy muy triste. Karl era un genio y siempre fue muy amable y generoso conmigo, personal y profesionalmente. Descanse en paz".

La firma Fendi

"Gracias Karl por el viaje más bello. Con todo nuestro amor. Tu familia Fendi".

Linda Evangelista publicó un breve mensaje en su cuenta de Instagram precedido y finalizado con muchos corazones rotos: "Karl...el gran amor de mi vida".

Bella Hadid

"Nada está bien hoy.. me he quedado sin palabras y con el corazón roto por la pérdida de Karl. Su humor, ingenio, amor y pasión por la moda vivirán para siempre. Gracias por la inspiración que diste a este mundo y por todos los corazones que tocaste en este proceso. Cada vez que te vi, me sentí como la primera vez y echaré mucho de menos tus abrazos".

RELACIONADO: Métiers d'Art de Chanel eclipsa NY con un dorado estilo egipcio

Alexa Chung

"Recuerdo que estaba aterrada por entrevistarme contigo y tú fuiste increíblemente agudo y generoso. Gracias por invitarme a algunas de las experiencias más glamurosas de mi vida, fue un honor conocerte".

Eva Herzigova

"Descansa en paz Karl. Te echaré mucho de menos".

Iman Abdulmajid

"¡El fin de una era!. Descanse en paz, Karl Lagerfeld