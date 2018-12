Diseñadora salvadoreña Eva Innocenti en las páginas de Vogue Inglaterra

Como se suele decir: ¡todo esfuerzo vale la pena! Y en esta ocasión fue la oportunidad de la salvadoreña Eva Innocenti de destacar en el ámbito mundial de la industria de la moda, a través de la reconocida revista Vogue de Inglaterra.

Por medio de la marca que lleva su nombre y en la que trabaja sus elegantes carteras de cuero hechas a mano, Innocenti fue contactada por la ejecutiva sénior de la revista para formar parte de la sección “Designer's Profile”, donde comparte espacio con otros diseñadores emergentes de diferentes partes del mundo.

“Es un gran orgullo para mí, como salvadoreña, poder estar en esta revista tan importante y prestigiosa de la moda. Habla mucho de la calidad de mi trabajo y de nuestros artesanos. Es un gran honor que se hayan fijado en mí”, indica la diseñadora.

Según el correo que le envió la ejecutiva, ella fue escogida debido a su presencia en línea y la calidad de su trabajo, por lo que estaban interesados en promover su talento, además de que consideran que sus diseños podrían ser de interés para su base de lectores.

“El impacto de salir en Vogue es una carta de presentación, que es superfuerte. Va a ser un impacto grande para mi marca y para la moda de El Salvador. Abre la puerta para muchas oportunidades. Me siento superemocionada. Hasta que uno no lo ve, no le cree, porque cuando me contactaron creí que hasta era mentira”, agrega.

Además, compartió con revista Ella que también saldrá en la próxima edición de febrero y marzo, ya que la sección abarca tres meses, donde compartirán la esencia de su marca y fotografías de sus productos.

“Es un premio para el esfuerzo y también es un mensaje de que todas las mujeres deben de creer en sí mismas. Es una lucha diaria, creo que todos los emprendedores sentimos en un momento del día que no lo podemos lograr, pero cuando uno cree en su proyecto y uno trabaja en la calidad, eso eventualmente se refleja en este tipo de reconocimientos. La perseverancia y la constancia hacen que uno pueda recibir estas recompensas que lo motivan a seguir adelante”, comparte.

Si deseas adquirir alguno de diseños de Eva Innocenti, todo el mes de diciembre los encontrarás en la Boutique de Geraldine García, calle Las Palmas, n.º 232, col. San Benito (a la par de Óptica La Joya). ¡Muchos éxitos, Eva!