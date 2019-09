Revlon embellece a salvadoreñas con impresionantes cambios de looks

El maquillador internacional y entrenador capacitador, Jonathan Núñez, fue el responsable de embellecer y asesorar a salvadoreñas a quienes se les realizó un cambio de imagen, con productos nuevos de Revlon.

"Me encuentro muy emocionado de traer a El Salvador la nuevas tendencias y nuevos productos que tenemos en Revlon", comentó Jonathan Núñez, maquillador profesional.

La dinámica del cambio de look consistió en seleccionar a una persona que se encontrara cerca de los puntos de ventas de Revlon con el fin de que “vivieran intensamente cada uno de los novedosos productos de Revlon”, expresó Jonathan Núñez.

Diferentes establecimientos, como Almacenes Simán, Sears y Walmart también se unieron para consentir a las seleccionadas para el cambio de imagen y obsequiaron a ellas un "outfit" completo de ropa y accesorios.

Entre los novedosos productos de Revlon se presentó la colección de maquillaje: PhotoReady Candid, que contiene altos ingredientes de vitamina E, el cual aporta importantes nutrientes para la piel.

"Nunca me habían arreglado de este modo y me siento muy bonita. Revlon me hizo darme cuenta de que arreglarse no es malo, es importante cuidarse uno mismo", confesó Camila María Arce, una de las jóvenes seleccionada para el cambio de imagen gracias a Revlon.

Vea la experiencia de las salvadoreñas en el siguiente video: